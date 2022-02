Guerre en Ukraine : "il semblerait bien que les Russes n'avancent pas beaucoup", estime le général François Chauvancy.

Pour beaucoup d'observateurs, la Russie ne s'attendait pas à une telle résistance de la part de l'Ukraine. "Ce qui est assez étonnant, c'est que lors d'une de ses interventions, Vladimir Poutine a demandé à l'armée ukrainienne de livrer Kiev et livrer le gouvernement ukrainien. On se demande s'il s'y attend vraiment, auquel cas il y a une désinformation totale au niveau du pouvoir russe qui est particulièrement inquiétante", témoigne Jean Radvanyi, géographe.

Une offensive qui ressemble à Groznyï 1994

"Ça me fait penser à Groznyï en 1994, quand Eltsine a lancé son offensive contre la Tchétchénie et on sait depuis que les plus hauts dirigeants militaires dont le ministre de la Défense lui disaient 'ne vous inquiétez pas, on va prendre la Tchétchénie en une semaine'. On sait ce qui a suivi, ce sont les Russes qui ont perdu la guerre", rapporte Jean Radvanyi, géographe et spécialiste de la Russie. "Il semblerait bien que les Russes n'avancent pas beaucoup, cela veut dire que les Ukrainiens résistent, peu importe le nombre de morts", explique le général François Chauvancy, consultant en géopolitique.