Guerre en Ukraine : "les journalistes essayent de raconter cette souffrance des civils", assure la reporter Maryse Burgot

Le journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff a été tué par un éclat d'obus en Ukraine, lundi 30 mai, alors qu'il suivait une opération humanitaire. "C'était un convoi sécurisé, organisé par les autorités de la région de Louhansk, avec escorte policière et véhicule blindé", détaille la journaliste Maryse Burgot, envoyée spéciale de France Télévisions en Ukraine. Le convoi, pris sous des tirs d'artillerie, n'a toutefois "jamais atteint les civils qu'il devait évacuer", informe la journaliste.



"Il n'y a pas de règles concernant l'évacuation des civils"

"Dans cette guerre du Donbass, il n'y a pas de règles concernant l'évacuation des civils, pas de couloir, pas de corridor humanitaire, rien de tout ça. Les gens fuient sur des routes très dangereuses, régulièrement bombardées, et prises pour cible", ajoute Maryse Burgot, qui assure l'avoir "constaté à plusieurs reprises". "Les journalistes essayent de raconter cette terreur et cette souffrance des civils. C'est exactement ce que faisaient ce matin nos confrères de BFM : raconter la guerre, filmer la guerre, pour que ce ne soit pas un huis clos, et que vous soyez informés", conclut la journaliste.