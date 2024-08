Guerre en Ukraine : fuite des civils à Pokrovsk face à l’avancée russe

Si Kiev a réussi une incursion en territoire russe, l’est de l’Ukraine est toujours au centre des combats. Les troupes russes sont désormais aux portes de la ville stratégique de Pokrovsk. Des milliers d’habitants tentent de fuir.

Aleksandra a un mois et demi et elle doit déjà fuir la guerre. Sous 40 °C, à Pokrovsk (Ukraine), sa famille attend le bus qui les emmènera en gare, première étape d'un exode forcé. Les Russes se trouvent à 10 km de la ville. Le départ est précipité et les bus bondés. La petite Aleksandra et sa famille sont désormais des réfugiés.

Un seul train par jour pour quitter la ville

Un train a été affrété spécialement pour évacuer les habitants les plus fragiles. Plus de 600 personnes doivent monter à bord. Dans les wagons, la chaleur suffocante se mêle à l'angoisse du départ. Alors que le train s'apprête à partir, dehors, il ne reste que Natacha. Médecin, elle doit rester à Pokrovsk. Pour elle, c'est l'heure de dire adieu à son petit-fils. Il n'y qu'un train comme celui-ci qui quitte la ville chaque jour. Selon les autorités, il reste une ou deux semaines aux habitants pour évacuer avant que les Russes ne soient trop proches de Pokrovsk.