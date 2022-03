Guerre en Ukraine : fin du sommet de Versailles, les Européens veulent afficher un front uni

Le sommet de Versailles (Yvelines), réunissant les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, s'est clôturé vendredi 11 mars. Le point avec Guillaume Daret, sur place.

Pendant deux jours, les chefs d'État et de gouvernement des Vingt-Sept étaient réunis à Versailles (Yvelines) pour un sommet, dans le contexte de la guerre en Ukraine. "Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen et Charles Michel ont confirmé le doublement de l'enveloppe pour acheter des armements pour l'Ukraine", avec 500 millions d'euros en plus, détaille Guillaume Daret. "Un nouveau paquet de sanctions pourrait également être adopté contre la Russie. Des sanctions massives a dit Emmanuel Macron, qui n'exclut rien", précise le journaliste.

40% des importations de gaz dans l'UE viennent de Russie

Un point sera fait en mars pour sortir de la dépendance énergétique envers la Russie, alors que le gaz russe représente 40 % des importations de gaz dans l'Union européenne. Un autre aura lieu en mai, à propos du pouvoir d'achat. "Emmanuel Macron s'est montré particulièrement préoccupé par la situation du marché alimentaire à douze et dix-huit mois", conclut Guillaume Daret. Le président de la République s'est réjoui de l'unité entre Européens.