Guerre en Ukraine : faut-il craindre une troisième guerre mondiale ?

Des chars antiaériens de l'armée allemande vont être livrés à l'Ukraine. Un geste symbolique pour Berlin (Allemagne), qui s'était, jusqu'au mardi 26 avril, montré timide dans son aide militaire à l'armée ukrainienne. Le soutien s'ajoute aux nombreuses livraisons d'armes américaines depuis le début du conflit. Pour Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, il existe désormais un risque de troisième guerre mondiale. "Le danger est sérieux, réel. Il existe et il ne peut pas être sous-estimé", a-t-il déclaré, lundi 25 avril.

La riposte des Occidentaux

Une quarantaine de pays occidentaux sont réunis mardi 26 à Rammstein (Allemagne), pour décider d'une nouvelle tactique de renforcement des forces ukrainiennes. Depuis le début du confit, les États-Unis ont fourni plus de 5 milliards d'euros d'armes et de munitions, la France et l'Allemagne, respectivement 100 et 120 millions. Selon Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, "tous les pays dans le monde" sont concernés. De nouvelles frappes russes ont eu lieu ces derniers jours à Kharkiv (Ukraine).