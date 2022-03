Guerre en Ukraine : Facebook et Instagram autorisent les messages violents contre l'armée et les dirigeants russes

Le groupe Meta, propriété de Facebook et Instagram, a assoupli ses règles et tolère désormais les messages violents, dans le contexte de la guerre en Ukraine. La justice russe a qualifié Facebook d'organisation extrémiste, vendredi 11 mars.

"Mort aux Russes", "J'espère que beaucoup de mères et de femmes russes pleureront aujourd'hui. Bon soldat russe, soldat russe mort ! Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux héros." Ce genre de messages affluent sur Facebook depuis le début de la guerre en Ukraine. Ils sont désormais autorisés, car Meta, qui possède Facebook et Instagram, a assoupli ses règles et assume cette indulgence, qu'elle considère comme une liberté d'expression face à l'invasion russe.

Une guerre d'information

La Russie accuse l'entreprise d'appels aux meurtres et a déclenché des sanctions sévères. L'accès à Instagram a été limité. "Ils ferment un nouveau canal de diffusion d'information et Facebook participe à la diffusion de l'information à sa manière, et au conflit. C'est un outil de guerre", détaille Delphine Meillet, avocate au Barreau de Paris. Dans cette guerre de l'information, la justice russe a qualifié Facebook d'organisation extrémiste.