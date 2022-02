Guerre en Ukraine : Facebook bannit les médias russes RT et Sputnik des pays européens

Les sanctions occidentales visant la Russie sont aussi numériques. Cinq jours après le début de l'invasion de l'Ukraine, les pages Facebook des médias d'Etat russes Russia Today (RT) et Sputnik ont été rendues inaccessibles depuis l'ensemble des pays européens, a annoncé le réseau social lundi 28 février. Cette interdiction concerne également les comptes Instagram des deux médias.

"Un certain nombre de gouvernements et l'Union européenne nous ont demandé de prendre des mesures supplémentaires" visant les médias contrôlés par Moscou, a précisé le responsable des affaires publiques du groupe, Nick Clegg. Celui-ci a justifié le choix d'obtempérer du réseau social par la "nature exceptionnelle de la situation actuelle". "Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements sur cette question", a-t-il ajouté.

We have received requests from a number of Governments and the EU to take further steps in relation to Russian state controlled media. Given the exceptional nature of the current situation, we will be restricting access to RT and Sputnik across the EU at this time.