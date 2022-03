Guerre en Ukraine : face au conflit angoissant, comment surmonter sa peur ?

Impensable il y a encore quelques temps, la guerre en Ukraine s’affiche désormais à la une de tous les journaux. Il est difficile d’échapper à cette actualité anxiogène qui inquiète de nombreux français. "Vu l’ampleur que ça a pris en si peu de temps, j’ai du mal à croire que ça va être quelque chose d’anecdotique qui va passer comme ça", pense un jeune. Alors, comment surmonter sa peur ?



Parler du conflit aux enfants

D’abord, en ne restant pas passif face à l’actualité, en se réservant des moments pour s’informer et d’autres pour se détendre. Selon un psychiatre, des exercices de respiration et des activités physiques peuvent également aider à se relaxer. Les plus petits sont également touchés par le conflit. Alors comment en parler aux enfants ? "Il y a forcément un discours à adapter entre ce qu’ils peuvent entendre et comprendre, mais il ne faut surtout pas leur cacher les choses", poursuit le psychiatre. S’engager dans des opérations de solidarité permet aussi de lutter contre le sentiment d’impuissance.