Guerre en Ukraine : face à l’afflux de réfugiés, Nice demande de l’aide

Mercredi 16 mars, une longue file d’attente s’étend devant la préfecture de Nice (Alpes-Maritimes). Environ deux cents Ukrainiens attendent de trouver une solution, des papiers ou un logement. Depuis quelques jours, plusieurs centaines de réfugiés arrivent quotidiennement dans le département des Alpes-Maritimes, essentiellement des femmes et des enfants.

1 000 réfugiés ukrainiens hébergés dans les Alpes-Maritimes

Face à cet afflux exceptionnel et soudain, la préfecture est totalement débordée. L’attente est particulièrement longue. Les réfugiés doivent attendre plusieurs heures avant d’être pris en charge. Le maire de Nice, Christian Estrosi, estime quant à lui que d’autres départements doivent jouer le jeu de la solidarité : "Si nous voulons continuer à leur apporter le meilleur environnement sanitaire, social et économique possible, il faut que cette charge soit partagée par d’autres." A ce jour, près de mille réfugiés ukrainiens sont hébergés dans les Alpes-Maritimes.