Guerre en Ukraine : face à la pénurie de verre, les viticulteurs à la recherche de bouteilles

En France, les viticulteurs sont contraints de trouver des solutions face aux pénuries de bouteilles en verre. La guerre en Ukraine perturbe les approvisionnements, qui contraint les vignerons à s'adapter et trouver des solutions.

Depuis plusieurs semaines, une question taraude Élodie Fazembat, viticultrice au Château Haut-Pradot (Gironde), et son mari : auront-ils assez de bouteilles pour leur récolte de 2023 ? L’an dernier déjà, ils n’avaient pu se fournir à temps. La crise du verre était venue chambouler leurs certitudes, et ils avaient dû s’adapter. "On a dû repousser une mise [en bouteilles], notamment pour le blanc et le rosé, qui nous a porté préjudice pour la commercialisation", explique-t-elle.

Le retour de la consigne

Cette année, elle a pu anticiper. Mais la crise continue, et elle a dû faire des choix et changer de modèle. Ses nouvelles bouteilles ne règlent pas tous les problèmes. Les cuves de la récolte 2022 doivent être vidées à temps pour s’occuper du millésime 2023. Dans un hangar, la consigne a été remise au goût du jour par Romain Lirot, responsable développement du collectif "Reverredire". Producteurs, distributeurs et consommateurs déposent leurs bouteilles vides dans des points de collecte, puis l’équipe les lave, stocke et redistribue. Depuis la crise du verre, les demandes ont explosé : le collectif gère 80 000 bouteilles sur l’année 2023, contre 5 000 en 2020.