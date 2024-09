Guerre en Ukraine : face à l'ONU, Volodymyr Zelensky appelle à "contraindre la Russie à la paix"

Alors que la guerre en Ukraine entre dans son 32e mois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les émissaires du monde entier, réunis à l'Assemblée générale des Nations Unies, à faire pression sur la Russie et amener le régime de Vladimir Poutine à retirer ses troupes. "La Russie ne peut qu'être contrainte à la paix, et c'est exactement ce qu'il faut faire : contraindre la Russie à la paix", a affirmé le chef d'Etat lors d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à l'Ukraine.

Le président ukrainien, qui se trouve depuis dimanche soir aux Etats-Unis, doit également présenter à son homologue américain Joe Biden et au Congrès à Washington les détails de son "plan de la victoire" visant à mettre fin à l'invasion russe de son pays. Il a par ailleurs montré du doigt l'Iran et la Corée du Nord, accusés d'aider la machine de guerre russe en Ukraine.

Pour Joe Biden, "Poutine a échoué dans sa guerre"

Cette analyse a été partagée par le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, qui estime que "le soutien de Téhéran et de Pyongyang aide Poutine à infliger le carnage, la souffrance et la ruine à des hommes, des femmes et des enfants ukrainiens innocents". Son homologue chinois Wang Yi a assuré de son côté que Pékin n'était "pas partie" prenante au conflit. "La Chine n'est pas à l'origine de la crise ukrainienne et n'y participe pas non plus. La Chine s'est toujours tenue du côté de la paix", a-t-il assuré, rejetant les accusations américaines selon lesquelles la Chine fournit un soutien à Moscou.

Pour son dernier discours face à l'ONU, le président américain Joe Biden a déclaré que son homologue russe avait échoué dans son invasion de l'Ukraine, appelant les Nations unies à maintenir leur soutien à Kiev jusqu'à ce qu'elle soit victorieuse. "La bonne nouvelle, c'est que la guerre de Poutine n'a pas atteint son objectif principal. Il avait l'intention de détruire l'Ukraine, mais l'Ukraine est toujours libre. Il avait l'intention d'affaiblir l'Otan, mais l'Otan est plus grande, plus forte et plus unie que jamais", a-t-il déclaré.