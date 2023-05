Guerre en Ukraine : tout près de la frontière, les célébrations du 9 mai réduites au minimum "afin de ne pas provoquer l'ennemi"

À la date du 9 mai, la Russie célèbre la capitulation de l'Allemagne nazie face aux Alliés en 1945. Un an après le début de la guerre en Ukraine, les commémorations sont restreintes pour "ne pas prendre de risques".

Rarement un 9-Mai aura été aussi morose en Russie, voire carrément inexistant dans une grosse vingtaine de villes qui ont préféré renoncer au pourtant inamovible défilé militaire, comme à Belgorod, tout près de la frontière ukrainienne. "Il n'y aura pas de défilé, afin de ne pas provoquer l'ennemi avec une grande concentration d'équipements et de soldats dans le centre de Belgorod, justifie le gouverneur de la région, Viacheslav Vladkov. L'essentiel, je pense que nous en sommes tous conscients, est la sécurité de la population de la région de Belgorod. Personne ne prendra de risque !"

Depuis l'URSS, Moscou célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai, et non le 8. Mardi, les célébrations la victoire de "la grande guerre patriotique" ont lieu à 9 heures heure française, 10 heures sur place. En 2022, le pouvoir avait saisi l'occasion pour instrumentaliser le souvenir de la guerre dans un parallèle avec l'invasion de l'Ukraine. Ce devrait encore être le cas cette année, même si un an de guerre semble avoir érodé la volonté du Kremlin d'en faire un jour de célébration. Entre défilés annulés et menaces d'attentats, la Russie a beau pavoiser aujourd'hui, cela ne trompe personne.

Des célébrations sans régiment immortel

À Moscou, la cérémonie et le discours de Vladimir Poutine auront bien lieu sur la Place rouge, bouclée depuis déjà deux semaines. Puis, il y aura le défilé militaire, et ce sera tout. Il n'y aura pas de régiment immortel, cette grande célébration populaire où des centaines de milliers de Russes venaient défiler avec le portrait d'un de leurs aïeux entre les mains. Igor, un sexagénaire moscovite, dit "approuver" cette décision.

"Nous vivons une époque inhabituelle. Tout peut arriver. Des drones volent dans toute la région de Moscou, donc je pense que c'est une bonne décision." Igor, un habitant de Moscou à franceinfo

Des personnes portent des portraits de leurs proches - des soldats de la Seconde Guerre mondiale - alors qu'ils participent à la marche du Régiment immortel dans le centre de Saint-Pétersbourg, le 9 mai 2022. (OLGA MALTSEVA / AFP)

D'après certains analystes, ce ne sont pourtant pas les drones qui ont conduit les autorités à annuler les défilés du régiment immortel, mais plutôt la crainte d'y voir des photos de soldats tombés en Ukraine.