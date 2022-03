Guerre en Ukraine : en Pologne, l'arrivée des réfugiés ukrainiens se poursuit

Dans la matinée du jeudi 10 mars, "des milliers d'Ukrainiens se sont présentés au poste-frontière (...) pour tenter de fuir leur pays. Ils rejoignent ensuite des camps où les attendent des médecins, des humanitaires. Ils reçoivent un repas chaud et, surtout, ils peuvent dormir après plusieurs jours de voyage", explique Thomas Cuny, envoyé spécial du 12/13 à Przemsyl (Pologne), située au niveau de la frontière ukrainienne.

Des femmes et des enfants

"Ce sont des femmes, ce sont des enfants, puisque les hommes âgés de 18 à 60 ans ont interdiction de quitter le territoire. (...) Depuis le début de l'offensive russe, au moins deux millions de réfugiés ont fui l'Ukraine selon l'ONU, et plus de la moitié sont arrivés ici, en Pologne", poursuit le journaliste avant de conclure : "Moscou avait proposé en début de semaine des couloirs humanitaires à destination de la Russie et de la Biélorussie. Une proposition évidemment inacceptable pour le président ukrainien."