Guerre en Ukraine : en l'absence d'une désescalade, "c'est le continent européen qui sortira de l'histoire face à la Chine et aux États-Unis", affirme Nicolas Dupont-Aignan

Les troupes russes sont entrées mercredi 2 mars dans Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Quelle doit être la stratégie à prendre, alors que Vladimir Poutine est passé à la guerre totale ? "C'est une tragédie d'abord pour les Ukrainiens, et c'est une tragédie pour l'Europe parce que ce conflit qui était au départ un conflit régional, qui aurait dû être réglé au niveau régional (...), on l'a laissé partir en vrille et on le paie très cher aujourd'hui", a déploré Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France à l'élection présidentielle sur le plateau des "4V", mercredi.



"Réarmer l'Europe"

"Si demain, on continue à ne pas avoir une désescalade rapide, c'est le continent européen qui sortira de l'histoire face à la Chine et aux États-Unis", a ajouté le candidat, qui a par ailleurs appelé à "réarmer l'Europe". "On paie aussi le désarmement, que je conteste", a condamné Nicolas Dupont-Aignan.