Guerre en Ukraine : en Europe de l'Est, de nombreuses troupes de l'OTAN installées

À l'Est de l'Europe, des troupes françaises représentent l'OTAN et font face à l'armée russe. La journaliste Juliette Prigent fait le point sur ce dispositif.

Après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'OTAN a décidé de s'implanter dans l'Est de l'Europe, et notamment en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, depuis 2017. "Plus récemment, depuis l'invasion de l'Ukraine, elle a décidé de s'élargir en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie", détaille la journaliste Juliette Prigent. Parmi les forces déployées, on compte 4 500 militaires français, dont 500 en Roumanie où s'est rendu Emmanuel Macron.

100 000 soldats américains en Europe

Dans cette région, les forces de l'OTAN comptent près de 40 000 soldats. "C'est presque dix fois plus qu'en février 2021 [...] et à cela, il faut rajouter les 100 000 soldats américains présents en Europe", poursuit-elle. Un chiffre au plus haut depuis 2005 et qui s'est accru depuis la guerre en Ukraine. Côté russe, il pourrait y avoir entre 169 000 et 190 000 soldats en Ukraine et aux alentours, même s'il est plus difficile d'établir ces chiffres.