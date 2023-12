Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron veut que l'Union européenne "soit au rendez-vous du soutien entier et durable" à Kiev

Une nouvelle aide pour l'Ukraine ? Emmanuel Macron a appelé, mercredi 13 décembre, l'Union européenne à être "au rendez-vous du soutien entier et durable à l'Ukraine". En accueillant le Premier ministre slovène Robert Golob à Paris, le président français a affirmé devant la presse que leurs deux pays étaient "déterminés à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra en matières militaire, économique, humanitaire et diplomatique, car il en va de notre sécurité collective et du respect de l'ordre international fondé sur le droit et nos valeurs communes".

La Hongrie menace de bloquer des décisions clés pour Kiev qui sont au menu d'un sommet européen jeudi et vendredi : l'ouverture de négociations d'adhésion à l'UE et l'approbation d'une aide européenne de 50 milliards d'euros, sous forme de dons et de prêts, en faveur de ce pays. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a réaffirmé mercredi que l'ouverture de ces négociations d'adhésion serait "une terrible erreur", assurant que le déblocage attendu de fonds européens pour Budapest ne lui ferait pas changer d'avis.

"Les discussions que nous aurons demain sont déterminantes", a dit Emmanuel Macron dans la cour de l'Elysée, rappelant sa position en faveur des négociations d'adhésion, assorties de réformes du fonctionnement de l'UE pour permettre ce nouvel élargissement. Pour Robert Golob, "le sommet européen va être difficile mais très important". "Si nous voulons que cet élargissement soit efficace, nous avons besoin effectivement de réformes internes", a-t-il acquiescé.