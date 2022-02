Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron sur le pont diplomatique

Programme chargé pour le président Emmanuel Macron, lundi 28 février, pour entériner ce qui avait été décidé ce week-end par la France. Paris a décidé de renforcer son soutien à l’Ukraine, en particulier en termes d’équipement de défense. Des sanctions contre la Russie ont également été décidées, notamment concernant l’accès à la plateforme interbancaire Swift. Par ailleurs, une réunion extraordinaire d’urgence doit avoir lieu à l’ONU.

Réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU

Les 193 membres sont appelés à se prononcer en faveur de la démocratie et de la souveraineté de l’Ukraine. Une réunion d’urgence du Conseil de sécurité doit également avoir lieu en fin d’après-midi pour adopter dès demain une résolution appelant à l’arrêt des hostilités et à la protection des civils. Enfin, le président américain Joe Biden doit s’entretenir avec ses alliés pour discuter d’une réponse unie et coordonnée.