Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron s'est entretenu durant plus d'une heure avec Vladimir Poutine

Un échange téléphonique a eu lieu, lundi 28 février, entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. "Déjà, il a le mérite d'avoir existé et de maintenir un canal de discussion avec le maître du Kremlin, puisqu'Emmanuel Macron est le seul chef d'État occidental à encore lui parler", rapporte le journaliste Valéry Lerouge, en duplex depuis l'Élysée. Le président français a, durant l'entretien d'1h30, "réitéré la demande de la communauté internationale d'un cessez-le-feu immédiat", poursuit le journaliste.

Cesser les frappes sur les civils

A défaut d'y parvenir, Emmanuel Macron a insisté sur trois points : "Arrêter d'abord les frappes contre les civils et les immeubles civils. Ensuite, préserver les infrastructures civiles, les hôpitaux [et] les écoles, enfin, épargner les axes routiers qui mènent à Kiev (Ukraine) et par lesquels passera l'aide humanitaire", détaille Valéry Lerouge. L'Élysée affirme que "Vladimir Poutine a confirmé sa volonté de s'engager sur ces trois points", indique le journaliste.