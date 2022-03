Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron prévient les Français que les jours à venir seront "de plus en plus durs"

Quatorze minutes d'allocution présidentielle et un sombre tableau dressé devant les Français par Emmanuel Macron, mercredi 2 mars. “Des centaines de civils ukrainiens, des femmes et des enfants ont d'ores et déjà été tués. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs”, a déclaré le président de la République, à 20h.

“Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie”

Lors de sa prise de parole, les mesures prises ont été rappelées : le soutien aux Ukrainiens, les sanctions lourdes contre la Russie, l'envoi de militaires français, notamment en Roumanie. Emmanuel Macron a tenu à préciser : “Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. C’est pour cela que, si j'échange constamment avec le président Zelensky, j'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine”.