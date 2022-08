Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont arrêté de s'appeler car la France est "inamicale", selon Moscou

Les présidents russe Vladimir Poutine et français Emmanuel Macron n'ont pas eu d'entretien téléphonique depuis deux mois car la France est un pays "inamical". Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, l'a expliqué à la presse, vendredi 5 août, en réponse à une question sur l'absence d'échange téléphonique récent entre les deux dirigeants. "Ils ne s'appellent pas parce qu'ils estiment que le moment n'est pas venu, et qu'actuellement ce n'est simplement pas nécessaire. Si la nécessité se fait sentir, ils peuvent s'appeler dans la minute", a poursuivi Dmitri Peskov.

Dernier échange le 28 mai

Le dernier échange officiel entre Emmanuel Macron et son homologue russe remonte au 28 mai, quand les deux dirigeants avaient notamment évoqué au téléphone, avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le sort de soldats ukrainiens faits prisonniers par l'armée russe.

Auparavant, le président français avait eu des entretiens téléphoniques avec le président russe début mai, début mars et à cinq reprises en février en pleine montée des tensions jusqu'à l'offensive du Kremlin en Ukraine, le 24 février. Il s'était aussi rendu en personne à Moscou, le 7 février, pour rencontrer le chef du Kremlin.

Moscou a accusé Paris d'avoir enfreint l'"étiquette diplomatique", début juillet. En cause : le documentaire Un président, l'Europe et la guerre, diffusé sur France 2. Une séquence montrait un échange entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, quatre jours avant le début de l'offensive russe en Ukraine.