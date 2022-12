Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron assure que la France va livrer des "armes supplémentaires" à Kiev

"Jamais nous n'affaiblissons la capacité de nos propres armées à protéger notre sol et nos ressortissants" et "jamais nous ne livrons d'armes" qui "permettent d'attaquer la Russie sur son sol", a néanmoins ajouté le président français, sur TF1.

Europe et Etats-Unis partagent une volonté commune, celle de "continuer à aider l'Ukraine à résister", a assuré Emmanuel Macron, dans un entretien diffusé samedi 3 décembre sur TF1. La France va ainsi livrer des "armes supplémentaires" à Kiev, a précisé le président français.

"On fait produire plus vite et plus fort nos industriels", a-t-il expliqué. Pour ce faire, "on arrive (...) à jouer sur les délais et à livrer très vite ce dont on dispose", a détaillé le président. "On va parfois récupérer ce qu'on avait vendu à d'autres Etats qui n'en ont pas besoin (...) puis la France a mis en place une facilité pour que l'armée ukrainienne puisse venir acheter des matériels disponibles chez nos industriels et puis nous avons œuvré pour utiliser des financements européens", a-t-il énuméré.

Toutefois, "jamais nous n'affaiblissons la capacité de nos propres armées la capacité à protéger notre sol et nos ressortissants" et "jamais nous ne livrons d'armes (...) permettant d'attaquer la Russie sur son sol", a-t-il nuancé.