Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron annonce la livraison d’avions de combat à Kiev

Vendredi 7 juin, Volodymyr Zelensky a lancé un appel solennel à l'Assemblée nationale, après avoir été invité à participer à la cérémonie du 80e anniversaire du Débarquement. La veille au soir, Emmanuel Macron est revenu longuement sur la situation en Ukraine et a annoncé une nouvelle coopération avec Kiev.

C’est une nouvelle démonstration du soutien de la France à l’Ukraine. Jeudi 6 juin au soir, lors de son allocation, le président de la République a annoncé la livraison d’avions de combat à Kiev, des Mirage 2000-5. Une annonce cruciale pour l’Ukraine, cible de bombardements quotidiens. La moitié du pays est privée d’électricité. "Les chasseurs français vont plus vite, peuvent tirer simultanément sur plusieurs cibles", explique Alban Mikoczy, journaliste spécialiste des questions internationales.

Des soldats ukrainiens formés par la France

Autre annonce : proposer d’équiper et d’entraîner 4 500 soldats ukrainiens. Emmanuel Macron affirme souhaiter aider l'Ukraine à résister face à la Russie et appelle en même temps à la désescalade. "Du côté russe, il y a de plus grandes menaces, de plus grandes activités militaires d’agressions", observe Yves Doutriaux, ancien ambassadeur de France à l’OSCE. Le nombre d’avions de combat Mirage 2000-5 cédés à l’Ukraine reste inconnu. Leur livraison devrait se faire d’ici la fin de l’année, à l’issue de la formation de pilotes ukrainiens en France.