Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron a "toujours dit les choses" à Vladimir Poutine "droit dans les yeux", assure Gabriel Attal

"Droit dans les yeux", Emmanuel Macron a "toujours dit les choses" à Vladimir Poutine, a assuré Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, vendredi 15 mars sur franceinfo. Il réagissait aux propos du candidat écologiste, Yannick Jadot qui a dénoncé, jeudi sur franceinfo, l'usage du tutoiement entre les deux chefs d'Etat. Le candidat écologiste a aussi évoqué la visite de Vladimir Poutine au fort de Brégançon en aout 2019.

Selon Gabriel Attal, le président a toujours "dit les choses extrêmement clairement" à son homologue russe, "y compris sur l'ingérence russe dans les médias". "La Russie ne va pas déménager", a ironisé le porte-parole du gouvernement.

"C'est un voisin, la Russie va rester un voisin, il y aura une relation avec la Russie de toute façon, donc il faut continuer à dialoguer en se disant les choses". Gabriel Attal à franceinfo

Depuis le début de l'invasion russe, Emmanuel Macron multiplie les entretiens téléphonique avec le président russe. Des échanges réalisés "à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky", affirme Gabriel Attal. Selon lui, Zelensky demande "régulièrement" d'appeler Vladimir Poutine pour "faire l'intermédiaire entre les deux et passer un certain nombre de messages".

"Notre objectif, c'est de pousser la Russie à revoir ses calculs et ses plans. Le moment où ça arrivera, il faut qu'il y ait un canal de discussion qui soit ouvert pour qu'on puisse se mettre autour de la table et discuter", a justifié Gabriel Attal. Cet échange "permet" d'avoir "quelques avancées" sur certains points, poursuit le porte-parole du gouvernement. Ces avancées concernent la sécurité et la sûreté des centrales nucléaires en Ukraine, des thèmes qui ont fait l'objet de plusieurs appels entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, en lien avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et les autorités ukrainiennes.