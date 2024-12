Guerre en Ukraine : Donald Trump appelle à "un cessez-le-feu immédiat"

Samedi 7 décembre, jour de la réouverture de Notre-Dame, Emmanuel Macron réunissait Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le lendemain, le président américain a appelé à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine.

La rencontre trilatérale a été acceptée au dernier moment par Donald Trump. Samedi 7 décembre dans l’après-midi, en marge des célébrations pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le président français s’entretient d’abord avec son homologue américain, élu mais pas encore investi. “Il semblerait que le monde devienne un peu fou en ce moment. Nous allons parler de tout cela”, explique le futur président des États-Unis en conférence de presse. Volodymyr Zelensky les rejoint ensuite pour un entretien de 35 minutes. Aucune information n’a filtré sur la teneur des discussions.

“Il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat et des négociations doivent commencer”

Ce dimanche matin, Donald Trump en a dit plus sur le fond de sa pensée concernant l’Ukraine. “Ils ont perdu de façon ridicule 400 000 soldats et bien plus de civils. Il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat et des négociations doivent commencer”, écrit-il sur les réseaux sociaux.

