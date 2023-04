Guerre en Ukraine : deux volontaires français tués en deux semaines

"Nous avons appris la triste nouvelle de ces décès", a réagi, samedi, le ministère des Affaires étrangères.

Deux volontaires français ont récemment été tués en Ukraine, a fait savoir, samedi 1er avril, le ministère des Affaires étrangères à franceinfo, confirmant des informations des journaux Ouest France (article payant) et Le Monde.

Ouest France avait fait état le 22 mars de la mort de Kevin D., un ancien humanitaire parti il y a plus d'un an combattre aux côtés des Ukrainiens. Selon France 3 pays de La Loire, il était âgé de 30 ans et aurait été tué d'une balle ans la nuit du lundi 20 au mardi 21 mars dans la ville de Bakhmout, à l'est de l'Ukraine, théâtre de violents combats. Samedi 1er avril, Le Monde a rapporté le décès d'un autre homme, "un certain "T", écrit le quotidien, "mort il y a une semaine".

"Nous avons appris la triste nouvelle de ces décès", a confirmé à franceinfo le Quai d'Orsay, qui présente ces "condoléances aux familles, avec lesquelles les services concernés du ministère (...) sont en contact". Le Quai d'Orsay rappelle que "l'Ukraine, dans la totalité de son territoire, est une zone de guerre. Dans ce contexte, il est formellement déconseillé de s['y] rendre (...) quel que soit le motif".