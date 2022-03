Guerre en Ukraine : des yachts appartenant à des oligarques russes saisis en Italie

La police italienne a saisi un yacht dans le port de Trieste (Italie), dans la nuit du vendredi 11 mars. Considéré comme l'un des plus gros du monde, il mesure 143 mètres de long. Sa valeur est estimée à 530 millions d'euros. Il appartient à Andreï Melnichenko, un oligarque russe qui a fait fortune dans le charbon et les engrais. Il est jugé comme proche du gouvernement russe et visé par les sanctions européennes et américaines.

La traque sur les réseaux sociaux

Début mars, toujours en Italie, deux yachts d'oligarques avaient également été saisis. Un autre a été immobilisé dans le port de La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Cette traque se poursuit sur les réseaux sociaux : des internautes publient les localisations de ces bateaux. Le Solaris, appartenant au patron du club de football de Chelsea, Roman Abramovich, a été identifié dans le port de Tivat, au Monténégro. Il est parfois difficile de retrouver certains yachts de ces oligarques russes, car ces biens ne sont pas toujours détenus en leur nom propre.