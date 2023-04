Guerre en Ukraine : des unités ukrainiennes formées en Europe et aux Etats-Unis en vue d'une contre-offensive contre la Russie

C'est toute une armée ukrainienne qui est actuellement en cours de formation, en Ukraine bien sûr, mais aussi aux Etats-Unis, en Angleterre et en Europe. Ce sont des dizaines de milliers d'hommes qui recoivent actuellement une formation accélérée, avec pour objectif de conduire une contre-offensive majeure d'ici quelques semaines contre l'armée russe. Kiev a annoncé vouloir constituer assez rapidement en Ukraine l'équivalent de neuf brigades d'assaut soit environ 40 000 hommes, pour la plupart des nouveaux combattants.

En Occident, c'est un état-major européen qui coordonne les formations, lesquelles se déroulent aux États-Unis sur certains matériels, mais aussi en Angleterre (les formations sur chars lourd Challenger viennent juste de se terminer) et un peu partout en Europe, notamment en Allemagne et en Pologne. Au-delà des formations sur des armements et matériels sophistiqués, comme les chars lourds justement ou les batteries sol-air, il s'agit essentiellement de formations générales au combat d'infanterie, les recrues ukrainiennes se formant à la manœuvre sur des équipements occidentaux en quatre semaines.

Les recrues sont toutes des volontaires

À 80%, "il s'agit de soldats sans expérience du combat, mais ils apprennent vite, ils sont motivés", précise-t-on de source européenne. Les recrues ukrainiennes sont en effet tous des volontaires et non des conscrits mobilisés comme c'est le cas côté russe et, toujours de source proche de l'état-major européen, on se dit "bluffé" par la qualité du recrutement des Ukrainiens. Les équipages devant être formés sur chars Leopard 2 par exemple sont ainsi systématiquement sélectionnés chez les jeunes ingénieurs ou techniciens supérieurs. Pas question d'essayer de former à la conduite d'un engin aussi sophistiqué des personnels sans une solide formation de base.

Les Ukrainiens ont demandé à l'état-major européen d'organiser des sessions de formation de manière à pouvoir mettre sur pied et équiper 14 brigades de soldats. Neuf de ces brigades seront à pied-d'œuvre à la fin avril, assure-t-on du côté de de cet état-major, c'est-à-dire entre 35 000 et 45 000 hommes avec leurs véhicules de combat, qu'il s'agisse de blindés transport de troupe ou de chars lourds. Additionnés aux quelque 40 000 fantassins également en formation en Ukraine, cela donne une force de 80 000 hommes, soit déjà largement de quoi monter une vaste contre-offensive pour le mois de mai.

Mais peut-être l'état-major ukrainien préfèrera-t-il attendre que les 14 brigades demandées soient effectivement opérationnelles avant de se lancer. Dans ce cas, ce serait une force de quelque 130 000 hommes qui pourrait alors partir à l'assaut, mais probablement pas avant l'été.