Guerre en Ukraine : des ukrainiens quittent la Pologne pour aller se battre

A contre-courant de ces voitures, qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres et qui cherchent à rentrer en Pologne, ou de ces passagers qui continuent de fuir l’Ukraine en train, certains passent la frontière dans l’autre sens. Le dernier ravitaillement a lieu 50 mètres avant les barrières. Les voitures sont remplies au maximum. "On a de l’équipement, des gilets pare-balles et des casques. On va apporter ça à l’armée pour les soutenir, et puis je vais me battre", confie un homme revenu pour aider l'armée ukrainienne. Comme lui, la plupart sont des Ukrainiens qui vivaient en Pologne.

Des novices au front

Presqu'aucun d'entre eux n'a d'expérience militaire, comme ces trois étudiants, qui se présentent à pied. "Je fais de la boxe, mais j’ai déjà tiré avec un fusil", explique l’un deux. Ils vivaient en Pologne depuis cinq ans et comptent désormais rester en Ukraine. Un mélange de détermination, d’anxiété et de fatalisme. Comme pour ce chauffeur routier de 52 ans : "Je n’ai jamais fait la guerre. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Mais personne d’autre ne veut le faire, à part nous les Ukrainiens."