Guerre en Ukraine : des soldats ukrainiens se sont-ils rendus aux forces russes à Marioupol ?

Mercredi 13 avril, la télévision d’état russe diffuse des images sur lesquelles sont aperçus des soldats ukrainiens se rendant aux forces pro-russes à Marioupol (Ukraine). Ils avancent les mains en l’air, ou épaulés et transportés en civière pour les blessés. Ces dernières heures, l’armée russe et ses séparatistes ont encerclé la dernière partie résistante de la ville. "Dans la zone de l’usine métallurgique, à la suite de l’offensive réussie des forces armées russes et des séparatistes, 1 026 militaires ukrainiens ont volontairement déposé les armes", affirme le porte-parole du ministère russe de la Défense.



Le maire de Marioupol dément

Marioupol est-elle sur le point de chuter ? Le maire de la ville réfute les affirmations russes. Les combats font toujours rage. La guerre de la communication continue. "La situation reste très serrée, mais Marioupol est toujours ukrainienne. Nos combattants continuent de nous défendre avec un courage incroyable", a déclaré Vadym Boychenko, le maire de Marioupol. Les autorités ukrainiennes estiment que 20 000 à 22 000 civils sont morts dans la ville depuis le début de l’offensive.