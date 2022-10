Guerre en Ukraine : des soldats russes dénoncent les conditions déplorables de leur mobilisation

La Russie continue de reculer face à la contre-offensive de Kiev, vendredi 7 octobre. On voit également émerger des vidéos tournées par des soldats russes qui dénoncent les conditions dans lesquelles ils sont mobilisés et leurs mauvais équipements.

Des soldats russes se sont filmés eux-mêmes pour "dénoncer les conditions de leur mobilisation". Dans deux vidéos prises dans une gare, des centaines de soldats racontent être dans la région de Belgorod (Russie), près de la frontière ukrainienne. "Le premier jour, quand on est arrivé ici, on a dormi dehors, sous la pluie. 90% de ceux qui sont ici sont malades", dit en colère un soldat.

L’armée russe contre-attaque avec des vidéos de nouvelles recrues

En colère, les soldats affirment manquer de tout. "Personne n’a besoin de nous, on a aucune préparation. On bouffe ce qu’on achète nous-mêmes. On a dépensé plein de fric ne serait que pour manger, sans parler des équipements", déclarent-ils. Les armes auraient été distribuées dans le désordre. Suite à ces vidéos, certains d’entre eux auraient été envoyés dans un camp d’entraînement au sud de la Russie selon un soldat. Pour contrer ces vidéos qui font tâche, l’armée russe publie des vidéos de nouvelles recrues à l’entraînement où tout se passe pour le mieux. Sollicité par France télévisions, le ministère russe de la Défense n'a pas répondu.