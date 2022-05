Guerre en Ukraine : des soignants ukrainiens se forment en France

En Ukraine, le besoin de médecins formés aux conflits se fait fortement ressentir, c’est pourquoi des praticiens ukrainiens sont venus en France, comme à Metz (Moselle) pour une formation à la médecine de guerre afin de pouvoir ensuite rentrer au pays et sauver des vies.

En guise de patient, un mannequin censé être un homme de 28 ans, inconscient. Il a reçu des éclats d’obus. Un couple, un médecin réanimateur et une infirmière ukrainiens, viennent d’arriver à Metz (Moselle) pour une formation à la médecine de guerre. Dans la pièce attenante, d’autres médecins ukrainiens observent la scène. Le couple, originaire de Kiev, a déjà dû faire face à la guerre. Sans formation adéquate, impossible pour eux de prendre en charge certaines blessures graves. Le but de la formation est donc de savoir s’adapter à des conditions extrêmes et gérer le stress d’une intervention comme celle-ci.

Former à son tour

"Bien sûr, il y a de la pression, c’est normal, mais on doit mettre tout ça de côté et s’occuper du patient", témoigne le docteur Vitalii Lukiianchuk, médecin anesthésiste-réanimateur. "Quand j’ai entendu parler de cette formation, j’ai dit oui tout de suite (…) parce que je veux pouvoir aider mes voisins, mon pays. Je veux sauver des vies", affirme Oleksandra Lukiianchuk, infirmière et étudiante en médecine. Le séjour d’une semaine en France de ces neuf soignants est financé par une ONG. De retour en Ukraine, ils formeront leurs collègues.