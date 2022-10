Guerre en Ukraine : des séparatistes prorusses bombardent l'armée ukrainienne

L'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive, mais, depuis lundi 10 octobre et la pluie de missiles qui s'est abattue sur les villes ukrainiennes, les soldats russes et prorusses semblent retrouver le moral de l'autre côté du front.

Les séparatistes prorusses, semblant revigorés par l’attaque massive de la Russie sur les villes ukrainiennes, bombardent les forces adverses. Dans le Donbass, ils croient à un retournement dans la guerre. "Les Ukrainiens sont effrayés, désorientés, ils ne savent plus où aller", confie un séparatiste. Côté russe, les dernières semaines ont été dures, ils espèrent avec les frappes massives que les difficultés ont changé de camp. "Les gars veulent monter au combat et terminer cette opération militaire le plus vite possible", déclare un soldat russe.

Toujours des contre-attaques ukrainiennes

Une fin du conflit paraît toutefois bien loin pour les habitants d’une zone en bordure du front. Les tirs ukrainiens y sont fréquents, pas question de condamner les frappes russes. "Cela ne me fait pas plaisir, ce sont des civils comme nous, ils ne veulent pas la guerre, relève un habitant. Mais eux se sont réjouis après l’explosion sur le pont de Crimée." Malgré l’offensive, la Russie subit toujours des contre-attaques dans l’est et le sud.