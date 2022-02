Guerre en Ukraine : des sanctions économiques et sportives contre la Russie

Quelles sanctions prendre pour faire reculer Vladimir Poutine et isoler la Russie ? Les mesures adoptées visent notamment le secteur aérien et celui de la finance. Représailles symboliques également avec des événements sportifs qui devaient se tenir en Russie et qui sont annulés.

La séance à l’ONU s’ouvre à peine, vendredi 25 février, et l’ambassadeur ukrainien demande une minute de recueillement. Puis spontanément, la majorité du Conseil de sécurité applaudit, à l’exception de l’ambassadeur russe. La Russie pose d’ailleurs son veto à une résolution qui condamne l’agression contre l'Ukraine. Sur le plan économique, l’isolement progressif de la Russie se poursuit. Après la British Airways qui a annoncé la suspension de ses vols vers la Russie, c’est au tour des Américains Delta Airlines de restreindre leurs liens : il n’est plus possible pour un voyageur russe en transit d’emprunter un avion de la compagnie américaine.



Le monde du sport se mobilise

En France, à Boulogne (Hauts-de-Seine), un bateau de commerce russe a été dérouté et fouillé par les douanes. Elles veulent s’assurer qu’il n’a aucun lien avec des personnalités russes frappées par les sanctions. Si les liens économiques sont longs et complexes à dénouer, le monde du sport se mobilise. Au football, c’est le Stade de France qui va accueillir en mai prochain la finale de la Ligue des Champions qui devait initialement se dérouler à Saint-Pétersbourg. Pas de Grand Prix de Formule 1 non plus en Russie. Autre décision symbolique, l’Eurovision a décidé d’exclure la Russie de son prochain concours.