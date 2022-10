Guerre en Ukraine : des russes mobilisés dénoncent leurs conditions

Ils se sont filmés eux-mêmes pour, disent-ils, "dénoncer les conditions de leur mobilisation". Dans deux vidéos prises au même moment dans une gare, ces hommes racontent être plusieurs centaines dans la région de Belgorod, près de la frontière ukrainienne : "Le premier jour, quand on est arrivés ici, on a dormi dehors sous la pluie. 90% de ceux qui sont ici sont malades". En colère, ils disent qu'ils viennent d'être mobilisés et manquer de tout : "Personne n’a besoin de nous. On a aucune préparation. On bouffe ce que l'on achète nous-mêmes. On a dépensé plein de fric, ne serait-ce que pour manger, sans parler de l'équipement". Quelques armes auraient été distribué dans le désordre. Elles semblent hors d’âge.

L'armée veut faire bonne figure

En Russie, plusieurs mobilisés racontent avoir dû acheter eux-mêmes des gilets pare-balles ou des trousses de secours sur Internet. Suite à la publication de ces vidéos choc, ces hommes aurait finalement été envoyé dans le sud de la Russie, sur un terrain d'entraînement, raconte l'un d'entre eux sur les réseaux sociaux. Pour contrer ces images qui font tache, l'armée, elle, ne cesse de publier des vidéos des nouvelles recrues à l'entraînement, où tout se passe pour le mieux. Sollicité par France télévisions, le ministère russe de la Défense n'a pas répondu.