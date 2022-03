Guerre en Ukraine : des rendez-vous diplomatiques en série

Trois sommets de grande importance ont eu lieu, jeudi 24 mars. Celui de l’OTAN, du G7 et de l’Union européenne. Julien Gasparutto, correspondant de France Télévisions à Bruxelles, fait le point dans le 23h.

Au terme d’une journée diplomatique très rythmée, avec trois sommets, ceux de l’OTAN, du G7 et de l’Union européenne, Julien Gasparutto, correspondant de France Télévisions était dans le 23h de franceinfo, jeudi 24 mars. "Ces photos de famille sont très symboliques et marquent un vrai changement. La première est celle de l’Otan. Tout le monde se souvient de la formule d’Emmanuel Macron qui avait dit que l’Otan était en état de mort cérébrale. On voit que l’Otan revient au centre du jeu", a-t-il expliqué.

L’OTAN se renforce

Les Etats-Unis ont amorcé des changements dans leur politique internationale, et l’OTAN s’est renforcée de son côté. "Avec la guerre en Ukraine, le retour de l’Otan, c’est aussi le retour des Etats-Unis en Europe. 100.000 soldats, c’est énorme, c’est un nombre qui a bondi de 25%. Il y a vrai mouvement de retour", a estimé Julien Gasparutto.