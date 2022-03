Guerre en Ukraine : des réfugiés ukrainiens accueillis en France

Dans la ville d'Autun, une famille ukrainienne a reçu le soutien et l'accueil du maire et des habitants. D'autres familles devraient débarquer dans les prochains jours.

Elle n’a dormi que quelques heures, et après trois jours de voyage, Tatiana a encore du mal à réaliser ce qu’elle vient de vivre. "Je me sens en sécurité ici. Je remercie tous ceux qui m’ont accueillie si vite, mais j’adore mon pays, je veux pouvoir rentrer vite pour voir mes parents et toute ma famille", explique cette mère de famille réfugiée, émue aux larmes. Cette famille originaire de Kiev a tout laissé derrière elle. Quand une explosion les a réveillés à 4 heures du matin, tout est allé très vite. Ils fuient en direction de la France avec seulement deux sacs comme bagages. Ils mettent le cap sur Autun (Bourgogne-Franche-Compté), où vit une partie de la famille du père.

La solidarité des habitants

Cette générosité les touches. Le logement a été mis à disposition en urgence par la mairie. Dans un autre appartement, il ne manque plus que les meubles et un peu d’électroménager pour accueillir une nouvelle famille de réfugiés. "On a une information de gens qui arrivent de Pologne, donc si on a le temps de meubler on pourra les installer ici", explique Vincent Chauvet, le maire d’Autun. Sur les réseaux sociaux, les habitants sont nombreux à proposer des hébergements ou des vêtements. Depuis quatre ans, la ville a tendu la main à une vingtaine de familles venues de plusieurs zones de conflits, qui se sont toutes intégrées et ont pu prendre un nouveau départ.