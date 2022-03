Guerre en Ukraine : des réfugiés débarquent à Lviv, dans l'ouest du pays

La journaliste du 20 Heures Anne-Claire Poignard est en direct de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Elle revient sur la trêve qui dure depuis deux jours, et qui a permis à plus de 80 000 personnes de quitter les environs de Kiev. Une partie de ces réfugiés devrait être déplacée vers Lviv.

"Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, est une ville épargnée par les combats, et c'est par ici que de plus en plus de réfugiés transitent pour ensuite passer en Europe. À la gare, chaque jour, de nouveaux trains arrivent. Ils débarquent des milliers d'Ukrainiens : il y a beaucoup de femmes, des enfants, des personnes âgées", rapporte la journaliste du 20 Heures Anne-Claire Poignard, en direct depuis la ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine.



Selon l'ONU, 2 300 000 civils ukrainiens ont fui le pays depuis le début de la guerre

"Ces Ukrainiens arrivent des zones de combat, dans le nord et dans l'est du pays. (...) 80 000 ont été évacués ces deux derniers jours, notamment des environs de Kiev. Selon les dernières estimations de l'ONU, 2 300 000 civils ont fui le pays depuis le début de la guerre", conclut la journaliste du 20 Heures Anne-Claire Poignard.