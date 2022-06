Guerre en Ukraine : des réfugiées ayant été accueillies sur un ferry ont été relogées

Deux Ukrainiennes ont fui leur pays en guerre pour trouver refuge en France. Les deux femmes sont arrivées à Marseille (Bouches-du-Rhône) fin avril, et ont vécu quelques temps sur un ferry, transformé en centre d'hébergement provisoire. "Cette petite chambre, c'est bien plus qu'un cocon, après la guerre et tellement de douleur, c'est l'occasion de souffler", confiait à l'époque Olga Rulova, réfugiée ukrainienne. Elle a été relogée dans un hôtel à Lourdes (Hautes-Pyrénées), alors que le bateau a cessé l'accueil de réfugiés et souhaite travailler en France.



Un emploi dans la restauration

À Marseille (Bouches-du-Rhône), une autre réfugiée ukrainienne a été embauchée dans un restaurant. "Je cherchais quelque chose dans la restauration, c'est ce que je faisais en Ukraine", explique Vira Tomylko, réfugiée ukrainienne. "Comme tous les restaurateurs de ce pays, je manque de personnel", indique Bernard Marty, président de l'UMIH 13.