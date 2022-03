Guerre en Ukraine : des pompiers français viennent en aide aux réfugiés

Au douzième jour de l'invasion russe en Ukraine, lundi 7 mars, plus d'un million et demi d'Ukrainiens ont fui. Un million d'entre eux sont arrivés en Pologne où des pompiers français sont également sur place en renfort. Ils sont une vingtaine de volontaires et une traductrice. Ils ont installé leur tente à moins de 50 mètres de la frontière avec l'Ukraine. Les personnes qui arrivent et qui sont prises en charge sont à bout de force.

Une mission inédite

Beaucoup souffrent de début d'hypothermie. D'autres se plaignent de douleur aux pieds, après des heures de marche dans le froid. Et puis, il y a des urgences plus sérieuses. Une dame âgée explique notamment qu'elle a des difficultés à respirer. Elle souffre aussi de diabète et d'hypertension. "On est très heureux d'avoir cette aide d'autres gens", explique une proche de la femme âgée. Pour l'instant, les pompiers français n'ont pas eu à traiter ici de blessés de guerre, mais déjà, ces habitués des catastrophes naturelles ont le sentiment d'effectuer une mission inédite.