Guerre en Ukraine : des habitations déjà en reconstruction

Dans les faubourgs de Kiev, en Ukraine, les immeubles portent encore les stigmates des affrontements. L’armée russe a quitté Irpin il y a deux mois. Dans cette ancienne ligne de front, il y a beaucoup de ruines. Nadia, 80 ans, vient voir ce qu’il reste de sa maison. Seul le garage est encore là. Des bénévoles réparent le toit car c’est là que Nadia habitera désormais. Bogdan travaillait dans un label de musique avant la guerre et fait désormais partie d’un groupe de volontaire civil qui sécurise et reconstruit des maisons.

Des mobil-homes pour le retour de familles à Boutcha



"On doit être utile pour son pays et pour son peuple. On ne peut pas rester assis à regarder " affirme Bogdan. Au rez-de-chaussée, Nadia prépare le déjeuner. Elle pleure la mort de son fils, un civil de 53 ans. Comme la maison de Nadia, la moitié de la ville d’Irpin a été détruite. À quelques centaines de là, à Boutcha, la municipalité aménage des mobil-homes pour héberger 80 000 familles.