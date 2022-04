Guerre en Ukraine : des habitants retournent dans leurs appartements en ruines

Samedi 9 avril, les habitants des villes de l'ouest de l'Ukraine, desquelles sont parties les troupes russes, retrouvent la liberté. Ils font aussi face aux dégâts après plus d'un mois de conflit.

À Borodyanka (Province de Kiev), en Ukraine, samedi 9 avril, une mère attend que les secouristes évacuent les décombres d'un immeuble bombardé, avec la crainte que le corps de son fils ne soit en dessous. Celui-ci vivait au troisième étage d'un bâtiment qui n'existe pratiquement plus. "Il a peut-être réussi à sortir où est blessé quelque part (…) nous n'avons pas eu de ses nouvelles depuis plus d'un mois", s'inquiète Antonina Kaletnyk, habitante de Borodyanka. Une autre recherche sa mère et assiste aux fouilles.



"Pourquoi sommes-nous punis comme ça ? "

À Tchernihiv (Ukraine), une habitante est revenue dans son appartement. Elle pleure en découvrant qu'il est en ruine, après avoir été dévasté par un bombardement. "Pourquoi sommes-nous punis comme ça ? On vivait une vie tranquille, ici, avec mon fils", sanglote Antonina Dejneko, habitante de Tchernihiv. Une mère et ses deux filles se sont abritées pendant six semaines avec 250 autres personnes. Elles retrouvent leur liberté.