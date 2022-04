Guerre en Ukraine : des gendarmes français ont été envoyés en renfort dans l'enquête des crimes commis à Boutcha

Aux côtés de la procureure générale d'Ukraine se trouvent des gendarmes français, 16 spécialistes en recherche criminelle sont arrivés à Boutcha, jeudi 14 avril. Ils sont venus participer aux investigations sur les corps découverts dans la ville libérée fin mars. "Nous avons des médecins légistes dans l'équipe qui permettront d'examiner les corps pour déterminer les causes de la mort", détaille le Colonel François Heulard. Une troisième équipe scientifique permettra d'identifier les corps grâce à l'ADN.



Examiner chaque cadavre

Selon la justice ukrainienne, 250 corps ont été recensés dans les environs. Pour savoir qui sont les victimes, il faut examiner chaque cadavre. "On a besoin d'experts légistes, on a besoin de tables, d'instruments, de chambre froide où entreposer ces corps", lance la procureure générale d'Ukraine. Les causes de la mort doivent aussi être déterminées, notamment en étudiant les blessures des victimes.