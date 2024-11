Guerre en Ukraine : des frappes sur Zaporijjia font huit morts et 42 blessés

D'autres frappes à Odessa et Kharkiv ont fait un mort et plusieurs blessés.

Des frappes russes sur la ville de Zaporijjia ont fait huit morts jeudi, ont rapporté vendredi 8 novembre des responsables locaux et les secours. "Le nombre de morts résultant de l'attaque russe sur Zaporijjia a augmenté à huit, dont un garçon de un an", a déclaré le gouverneur de la région, Ivan Fedorov, faisant état de 42 blessés sur son compte Telegram. Les sauveteurs ont sorti deux enfants blessés et une femme blessée des décombres, avait-il rapporté précédemment sur le même réseau social. Des bombes planantes ont touché un hôpital et des bâtiments d'habitation, selon les autorités locales.

Dans la ville portuaire d'Odessa, les services d'urgence ukrainiens ont déclaré qu'une personne était morte à la suite de frappes dans la nuit de jeudi à vendredi. "Selon des premières informations, une personne est morte et neuf ont été blessées", ont complété les services de secours sur Telegram, rapportant des incendies de maisons et d'entrepôts. A Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, au moins 25 personnes ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation, a annoncé Igor Terekhov, le maire de la ville sur son comte Telegram. "Le nombre de blessés ne cesse d'augmenter", a-t-il encore précisé.