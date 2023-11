Guerre en Ukraine : des frappes russes touchent un musée historique à Odessa et font huit blessés, selon Kiev

Des bâtiment résidentiels et le musée des Beaux-Arts ont été touchés par des frappes russes dans la nuit de dimanche à lundi sur la grande ville portuaire d’Odessa, dans le sud. Il y a au moins 8 blessés, selon un bilan provisoire des autorités ukrainiennes.

Des débris et des éclats de verre jonchent le sol. Plusieurs vitres ont été soufflées et des murs ont été fissurés. Quelques tableaux, au sol, semblent avoir été projetés : c'est ce qu'on distingue sur les images publiées par les autorités locales et le musée des beaux-arts d'Odessa. Des frappes russes ont touché la grande ville du sud de l'Ukraine dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 novembre, selon Kiev. Les autorités ukrainiennes ont accusé Moscou d'avoir tiré quatre missiles et lancé des drones d'attaque depuis les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Les frappes ont fait au moins huit blessés et ont notamment endommagé des bâtiments résidentiels et le musée des Beaux-Arts, selon des responsables ukrainiens.

"Les sites culturels doivent être protégés"

Le musée des beaux-arts d'Odessa est un élégant bâtiment rose, qui a été inauguré à la fin du XIXe siècle selon son site internet. Dès le début de la guerre, comme dans la majorité des autres musées, la plupart des œuvres ont été évacuées, permettant d'éviter d'immenses dégâts. Dans la foulée, l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a fermement condamné l’attaque et a rappelé que "les sites culturels doivent être protégés".

Le cratère après une frappe russe, selon les autorités ukrainiennes, est visible dans la rue en face du musée national des beaux-arts d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, le 6 novembre 2023. (NINA LIASHONOK / AVALON / MAXPPP)

Tout le centre-ville d’Odessa et ce musée des Beaux-Arts sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Les musées de la ville se situent à proximité du port, qui est régulièrement visé par les missiles et drones russes, et sont d’autant plus exposés. La vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères, Eminé Djeppar, s'est dite "profondément indignée" par cette frappe. "La destruction délibérée de sites culturels est un crime contre le patrimoine ukrainien", s'est-elle insurgée, demandant "une réponse internationale forte".