Guerre en Ukraine : des frappes russes "massives" sur Zaporijjia font un mort et six blessés

Ces frappes aériennes et des drones ont provoqué des incendies dans des immeubles résidentiels et des installations publiques de la région.

Nouvelles attaques contre l'Ukraine. La ville de Zaporijjia, dans le sud-est du pays, a été la cible de frappes aériennes russes "massives", a affirmé mardi 24 septembre le gouverneur régional, Ivan Fedorov. Elles ont fait un mort et six blessés, dont deux enfants, une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans, a précisé le dirigeant local. Les frappes aériennes et des drones ont provoqué des incendies dans des immeubles résidentiels et des installations publiques, a-t-il détaillé.

Les défenses ukrainiennes ont abattu 66 drones d'attaque tandis que 13 autres ont été perdus par les radars, a précisé l'armée de l'air ukrainienne. Au total, la Russie a lancé 81 drones, ciblant principalement le nord et le centre de l'Ukraine, et quatre missiles. Dans la région centrale de Poltava, des drones ont endommagé des infrastructures énergétiques, affectant l'approvisionnement d'une vingtaine de localités, ont également annoncé les autorités régionales.

En Russie, le ministère de la Défense a pour sa part déclaré que 13 drones ukrainiens avaient été détruits au-dessus de régions frontalières avec l'Ukraine, dans la nuit et mardi matin. Dans la partie de la région ukrainienne de Donetsk occupée par la Russie, deux civils ont été blessés par des bombardements ukrainiens tôt mardi dans la ville de Gorlivka, selon le maire nommé par la Russie.