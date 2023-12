Guerre en Ukraine : des frappes russes font au moins 30 morts

La Russie a lancé, vendredi 29 décembre au matin, une vaste série de frappes sur plusieurs villes d’Ukraine. Le dernier bilan fait état de 30 morts et d’une centaine de blessés.

Une attaque sans précédent sur l’Ukraine. La Russie aurait envoyé près de 160 missiles et drones dans la matinée du vendredi 29 décembre, dont une majorité a été abattue selon l’armée ukrainienne. Des infrastructures aux quatre coins du pays ont été prises pour cible, des hôpitaux comme celui de Kharkiv (Ukraine), une maternité à Dnipro (Ukraine), ou encore une école dans la région d’Odessa (Ukraine).

Une stratégie de terreur condamnée par la communauté internationale

L’horreur même dans la ville la plus éloignée du front, Lviv (Ukraine), où des habitants ont été touchés par des éclats d’obus. La capitale ukrainienne Kiev n’a pas été épargnée non plus. De son côté, la Russie affirme que toutes les cibles désignées ont été touchées. Une stratégie de terreur condamnée par la communauté internationale. Londres (Angleterre) annonce l’envoi d’environ 200 missiles anti-aériens. Joe Biden demande, lui, au Congrès américain à agir sans plus attendre.