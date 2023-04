DIRECT. Guerre en Ukraine : des frappes nocturnes sur plusieurs villes ukrainiennes font au moins deux morts à Dnipro

Bonjour à toutes et à tous ! On est vendredi, il est 6 heures, et on finit cette semaine comme on l'a démarrée : en musique. Ce matin, on écoute Coca-Cola Mentos, issu du nouvel EP de la rappeuse martiniquaise Meryl. N'oubliez pas de m'envoyer vos remarques, questions et bons liens dans les commentaires !

(MERYL 270 / YOUTUBE)