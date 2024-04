Guerre en Ukraine : des frappes meurtrières à Odessa et Kharkiv Durée de la vidéo : 1 min Guerre en Ukraine : des frappes meurtrières à Odessa et Kharkiv Guerre en Ukraine : des frappes meurtrières à Odessa et Kharkiv (franceinfo) Article rédigé par franceinfo France Télévisions 19/20 info franceinfo

Moscou continue de frapper le sol ukrainien et les soldats russes continuent de gagner du terrain dans l'est du pays. Odessa et Kharkiv, deux des plus grandes villes du pays, ont notamment été touchées par des frappes meurtrières.

En Ukraine, dans la ville d'Odessa, un bâtiment historique a été dévoré par les flammes après de multiples frappes aériennes russes. La ville de Kharkiv, au nord-est du pays, a également été touchée. Plusieurs personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées par une pluie de missiles venus de Russie. Le secrétaire général de l'Otan est venu apporter son soutien au président ukrainien, lundi 29 avril.

Plusieurs prises revendiquées par les Russes dans l'Est Malgré l'aide débloquée par les États-Unis, le secrétaire général de l'Otan a également appelé les Occidentaux à accélérer les livraisons d'armes à Kiev. "C'est une question de vie ou de mort", a déclaré Jens Stoltenberg. Les alliés occidentaux de Kiev craignent que la Russie ne profite de ce manque d'équipements et de munitions pour grignoter encore du terrain. Les troupes russes ont revendiqué plusieurs prises dans l'est de l'Ukraine, ainsi que plusieurs localités dans l'oblast de Donetsk.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux