Guerre en Ukraine : des enfants blessés soignés à Kiev

Les enfants font partie des premières victimes de la guerre en Ukraine. Les plus grièvement blessés sont soignés à l'hôpital pédiatrique de Kiev.

Volodymyr, 13 ans, est un miraculé. Le 26 février dernier, deux jours après le début de la guerre en Ukraine, la voiture dans laquelle il se trouvait a été criblée de balles. Son père et son cousin ont tous les deux été tués lors de l'attaque. "Son visage était blessé, sa mâchoire était cassée, son nez aussi, sa jambe touchée à deux endroits. Son bras aussi. Il y avait une ou deux balles dans le dos", détaille Natalia, la mère de Volodymyr. Avant d'ajouter : "Nous n'avons pas réalisé qui tirait. Dès que tout sera terminé, nous le découvrirons, et ils seront punis."

Un personnel soignant disponible 24 heures sur 24

Depuis, le jeune garçon est soigné dans un hôpital pédiatrique de Kiev, le plus grand du pays. "Depuis le début de la guerre, nous traitons des personnes blessées, des enfants et des adultes aussi, blessés par des missiles, des balles, des roquettes", explique Vlasii Pylypko, chirurgien orthopédique pédiatrique. Ici, la plupart du personnel soignant reste disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Certains évoquent déjà l'après-guerre, et pour eux, un soutien psychologique sera indispensable.