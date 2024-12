Guerre en Ukraine : des drones russes attaquent des civils ukrainiens

Depuis septembre, les habitants de Kherson, en Ukraine, vivent dans la peur. Les drones russes ont commencé à viser des civils, à pied et dans leur véhicule. Rencontre avec Ernest Safonov, un chauffeur de taxi qui tente de survivre à l'aide d'un détecteur de drones.

Dans les rues de Kherson, en Ukraine, Ernest Safonov, chauffeur de taxi, a pris l'habitude de rouler à plus de 100 km/h. "Plus tu roules vite, plus tu as de chances de survivre", confie-t-il au volant de son véhicule. Les troupes russes sont à une quinzaine de kilomètres de l'autre côté du fleuve. Ces derniers mois, elles multiplient les attaques de drones contre des civils. À tel point qu'Ernest s'est équipé d'un détecteur de drones.

"C'est un safari contre le peuple ukrainien"

"Ça détecte toutes les ondes dans l'air sur environ 10 kilomètres", explique le chauffeur, qui dit avoir "installé ce système quand ils ont commencé leurs attaques massives de drones, à partir du 25 septembre". Ernest a récupéré l'un de ces drones russes. Ces engins coûtent à peine 500 euros pièce. "C'est un safari contre le peuple ukrainien", dénonce le taxi. Des attaques contre un scooter, contre des voitures, ou encore contre un bus ont été filmées à Kherson ces dernières semaines.

Depuis trois mois, les soldats russes ne se contentent plus d'attaquer des cibles militaires, ils visent tout ce qui bouge.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.